- Все наши новички влились в коллектив. Так что я доволен работой на трансферном рынке. Игроки, которые пришли к нам летом и зимой, стали футболистами стартового состава. В состав проходит сильнейший. Идёт нормальная работа, это неизменный процесс, - приводит слова Газизова Metaratings.ru.
В ходе трансферных окон текущего сезона состав махачкалинского "Динамо" пополнили такие игроки, как иранский вингер Мохаммаджавад Рамезан Хоссейннеджадмахаленколай, нападающий Гамид Агаларов, алжирский опорный полузащитник Хуссем Мрезиг, словенский левый защитник Ян Джапо, центральный защитник Валентин Пальцев, алжирский правый защитник Мохамед Аззи, грузинский центральный защитник Джемал Табидзе, центральный защитник Илья Кирш.
Газизов оценил работу махачкалинского "Динамо" на трансферном рынке
Генеральный директор махачкалинского "Динамо" Шамиль Газизов высказался о трансферной работе своего клуба.
Фото: ФК "Спартак"