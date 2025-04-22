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Радимов: ЦСКА выпал из чемпионской гонки

Бывший российский футболист Владислав Радимов считает, что ЦСКА выбыл из чемпионской гонки.
Фото: ПФК ЦСКА
"Я думаю, что из чемпионской гонки армейцы выпали. Впереди три команды, пять туров. Разрыв в очках большой. И так было сложно, они столько потеряли осенью. И нельзя было терять эти два очка, чтобы остаться в гонке. Поэтому я думаю, что все", - цитирует Радимова "РБ Спорт".

ЦСКА на своем поле сыграл вничью с самарскими "Крыльями Советов" в матче 25-го тура Российской Премьер-Лиги (1:1). В 26-м туре чемпионата России команда Марко Николича сыграет на выезде с московским "Спартаком", который занимает третье место в таблице.

После 25-ти сыгранных туров ЦСКА располагается на четвертой строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 48-ю набранными очками и отстает от лидирующего "Краснодара" на 7 очков. "Армейцы" сыграют с петербургским "Зенитом" в финале Пути РПЛ Кубка России.

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