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Футболисты "Химок" обратились в палату по разрешению споров РФС

Генеральный директор профсоюза футболистов Александр Зотов сообщил, что игроки "Химок" обратились в палату по разрешению споров РФС.
Фото: ФК "Химки"
- Ряд футболистов "Химок" уже обратился в палату по разрешению споров РФС, которая подтвердила наличие долгов клуба перед ними. Пока сложно предсказать развитие ситуации, поэтому важно документально зафиксировать претензии.

Напомним, в минувшую пятницу, 18 апреля, президент РПЛ Александр Алаев провел встречу с игроками "Химок", которые бойкотировали тренировки из-за многомесячных задержек зарплаты. После встречи Алаев сообщил о решении ввести в подмосковном клубе внешнее управление. В этот же день футболисты завершили бойкот и вышли на тренировку в полном составе.

"Химки" занимают по итогам 25 туров 12-ю строчку в турнирной таблице чемпионата России, находясь в непосредственной близости от зоны стыковых матчей.

Источник: "Матч ТВ"

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