- Ряд футболистов "Химок" уже обратился в палату по разрешению споров РФС, которая подтвердила наличие долгов клуба перед ними. Пока сложно предсказать развитие ситуации, поэтому важно документально зафиксировать претензии.
Напомним, в минувшую пятницу, 18 апреля, президент РПЛ Александр Алаев провел встречу с игроками "Химок", которые бойкотировали тренировки из-за многомесячных задержек зарплаты. После встречи Алаев сообщил о решении ввести в подмосковном клубе внешнее управление. В этот же день футболисты завершили бойкот и вышли на тренировку в полном составе.
"Химки" занимают по итогам 25 туров 12-ю строчку в турнирной таблице чемпионата России, находясь в непосредственной близости от зоны стыковых матчей.
Источник: "Матч ТВ"
Футболисты "Химок" обратились в палату по разрешению споров РФС
Генеральный директор профсоюза футболистов Александр Зотов сообщил, что игроки "Химок" обратились в палату по разрешению споров РФС.
Фото: ФК "Химки"