По словам специалиста, варианты были, но не те, которые соответствовали его ожиданиям. «Предложения были, просто не те, которые устраивали меня. В основном, звали клубы из первой лиги. Было и одно предложение из РПЛ после зимней паузы, но оно мне не понравилось», — отметил Юран.
Тренер подчеркнул, что для него приоритетом остаётся работа в элите, однако готов рассмотреть и вариант с первой лигой, если клуб ставит серьёзные задачи и располагает соответствующим бюджетом.
Напомним, последним местом работы Юрана был «Пари НН», который он возглавлял с весны 2023 года до апреля 2024-го. За свою карьеру специалист работал в «Химках», «СКА-Хабаровске», «Балтике», «Сибири», «Шиннике», а также в зарубежных клубах.
Источник: "СЭ"
Юран: было предложение из РПЛ после зимней паузы, но оно мне не понравилось
Российский тренер Сергей Юран рассказал, что в зимнюю паузу получил предложение возглавить один из клубов российской Премьер-лиги, однако отказался от него.
Фото: ФК "Пари НН"