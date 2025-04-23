«Сложно вспомнить... Наверное, Виктор Са из «Краснодара» понравился, когда мы играли с ними товарищеский матч. Он резкий, у него быстрые ноги. С ним было тяжело», — признался Вахания «СЭ».
Вахания выступает за «Ростов» с июля 2023 года, перейдя из второй команды «Зенита» на правах свободного агента. В текущем сезоне он принял участие в 34 матчах во всех турнирах, в которых отметился четырьмя результативными передачами. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2028 года. По данным портала Transfermarkt, текущая рыночная стоимость 24-летнего защитника составляет 3 миллиона евро.
Защитник "Ростова" Вахания назвал самого неудобного соперника в РПЛ
Защитник «Ростова» Илья Вахания поделился, кто стал для него самым трудным соперником за всё время выступлений в Российской Премьер?Лиге.
Фото: ФК "Ростов"