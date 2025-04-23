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Клубы с Ближнего Востока проявляют интерес к полузащитнику "Спартака"

Полузащитник московского «Спартака» Тео Бонгонда может сменить клуб по окончании сезона-2024/25.
Фото: ФК "Спартак"
Как сообщает издание «Евро-Футбол.Ру», 29-летний хавбек попал в сферу интересов нескольких команд с Ближнего Востока.

Бонгонда выступает за «Спартак» с июля 2023 года. За это время он принял участие в 64 матчах, забив 16 голов и отдав 6 результативных передач. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2027 года. Согласно оценке Transfermarkt, текущая рыночная стоимость 29-летнего полузащитника составляет 6 миллионов евро.

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