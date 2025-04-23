- Надо отметить, что Илья долгое время не играл. Для первого матча сыграл добротно. На сегодняшний день первым номером "Спартака" является Александр Максименко. Если Александр не сыграет в предстоящих матчах, у Ильи будет шанс доказать, что у клуба есть, как и раньше, два сильных вратаря. Илья - хороший вратарь, и уверен, что будет достойным конкурентом Саше. При втором голе был очень сильный и хороший удар под штангу из-под защитника, Помазун мог выручить, но это не является ошибкой вратаря, - передаёт слова Кафанова Metaratings.ru.
28-летний голкипер Илья Помазун перешёл в московский "Спартак" из ЦСКА в феврале 2025 года, сумма трансферной компенсации составила 1,2 миллиона евро. 19 апреля Помазун провёл свой первый матч за красно-белых, сыграв на выезде против тольяттинского "Акрона" (3:2) в матче 25 тура Российской премьер-лиги.
Красно-чёрные нанесли в этой игре пять ударов в створ, три из которых Помазун отразил, один гол вратарь "Спартака" пропустил с пенальти.
Виталий Кафанов прокомментировал дебютную игру голкипера Ильи Помазуна за "Спартак"
Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов высказался об игре голкипера "Спартака" Ильи Помазуна в дебютном матче за красно-белых.
Фото: ФК "Спартак"