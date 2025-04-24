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Глебов - о трансфере из "Ростова" в "Динамо": где-то в глубине души и обидно было

Опорный полузащитник Данил Глебов прокомментировал свой переход из "Ростова" в московское "Динамо" в феврале 2025 года.
Фото: ФК "Динамо"
- "Ростов" и "Динамо" - две разные команды, чего их сравнивать, в "Ростове" было одно, здесь - другое. Адаптация прошла хорошо, рабочая атмосфера, готовимся к следующей игре. Будем бороться за поставленные задачи. Трудностей не было, понятно, что глобально тяжёлый переход, в "Ростове" долго был, полюбил город, команду, всё знакомо и понятно было. Понятно, что где-то в глубине души и обидно было, но это большой шаг вперёд для меня, больше возможностей, - передаёт слова Глебова ТАСС.

В феврале 2025 года 25-летний капитан "Ростова" опорный полузащитник Данил Глебов перешёл в московское "Динамо", сумма трансферной компенсации составила 8 миллионов евро. За жёлто-синих футболист выступал с января 2019 года.

В составе бело-голубых Глебов провёл 6 матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями, за "Ростов" в текущем сезоне на его счету 23 матча во всех турнирах с одним голом и одной результативной передачей.

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