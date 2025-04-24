- Мы много работали, тренировались. Вся команда забивала и играла. Ту команду было необходимо сохранить. Если бы сохранили, думаю, мы бы ещё лет пять никому не отдали чемпионство. Её просто развалили, - сказал Денис в видео на YouTube-канале "О, Футбол!".
Напомним, в сезоне-2016/2017 "Спартак" под руководством Массимо Карреры впервые за 16 лет стал чемпионом России.
На данный момент красно-белые идут третьими в таблице РПЛ, имея в своем активе 50 очков в 25 матчах. В следующем туре - дерби с ЦСКА. Встреча состоится 26 апреля в 19:30 на стадионе "Лукойл Арена".
Глушаков: "Спартак" 2017 года ещё лет пять никому не отдавал бы чемпионство
Бывший полузащитник "Спартака" Денис Глушаков заявил, что чемпионский состав красно-белых 2017 года выигрывал бы чемпионство на протяжении еще пяти лет.
Фото: "Чемпионат"