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Кечинов: судьба Лички в "Динамо" подвисла, с "Зенитом" будет ничья

Бывший футболист "Спартака" Валерий Кечинов высказался о предстоящем матче 26-го тура РПЛ "Динамо" - "Зенит"
Фото: официальный сайт "Динамо"
"Я думаю, что у "Динамо" будет настрой, потому что "Зенит" - серьезный раздражитель. Судьба Лички тоже подвисла, нет результата, а все-таки руководство требует и ставит задачи самые высокие. Плюс подбор игроков и условия очень хорошие у "Динамо". Пока есть шансы, хотя бы теоретически, стать чемпионами, они тоже будут за это хвататься. Но, в конце концов, попасть в тройку, наверно, тоже лучше, чем где-то быть пятым или шестым. я думаю, что будет ничья", - поделился Кечинов.

"Динамо" и "Зенит" встретятся в Москве в рамках 26-го тура чемпионата России. Игра пройдёт сегодня, 26 апреля, в 14:00 мск. В турнирной таблице РПЛ сине-бело-голубые занимают второе место с 53 очками в 26 матчах. Отставание от лидирующего "Краснодара" при игре в запасе составляет пять очков.

Подопечные Марцела Лички за пять матчей до конца сезона располагаются на пятой строчке с 46 очками. Отставание от третьего места, на котором располагается "Спартак", составляет четыре очка.

Источник: "РБ Спорт".

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