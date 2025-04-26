"Нет, не признает. Но пыл за то, чтобы топить за Соболева, пройдет летом. Но ошибку не признает. В футболе есть такая фраза — пока не повезло, надо адаптироваться. Но дорога у Соболева будет… У него будет большая зарплата, которую он будет получать в "Зените", но через время — может быть, не летом, но зимой — он поедет в аренду. В "Сочи", - цитирует Гурцкая "РБ Спорт".
Александр Соболев перешел в петербургский "Зенит" из московского "Спартака" летом 2024 года за 10 миллионов евро и заключил контракт на три года. В этом сезоне нападающий провел во всех турнирах 26 матчей и записал на свой счет 4 забитых мяча и 2 результативные передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 28-летнего форварда в 6 миллионов евро.
Сегодня, 26-го апреля, петербургский "Зенит" сыграет на выезде с московским "Динамо" в матче 26-го тура Российской Премьер-Лиги, стартовый свисток прозвучит в 14:00 по московскому времени. После 25-ти сыгранных туров команда Сергея Семака занимает второе место в турнирной таблице российского чемпионата с 53-мя набранными очками.
Гурцкая: Семак не признает ошибочным трансфер Соболева, но зимой форварда отправят в "Сочи"
Футбольный функционер Тимур Гурцкая высказался об игре нападающего "Зенита" Александра Соболева. По словам Гурцкая, Семак не признает провальную игру форварда.
Фото: ФК "Зенит"