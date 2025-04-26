Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2024/25
Динамо
0 - 0 0 0
Зенит1 тайм
Нижний Новгород
0 - 0 0 0
Ахмат1 тайм
Ростов
16:30
ЛокомотивНе начат
Спартак
19:30
ЦСКАНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2024/25
СКА-Хабаровск
1 - 2 1 2
ЕнисейЗавершен
Урал
1 - 0 1 0
Балтика1 тайм
КАМАЗ
17:00
РодинаНе начат
Чайка
18:00
СочиНе начат

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Челси
14:30
ЭвертонНе начат
Ньюкасл
17:00
ИпсвичНе начат
Саутгемптон
17:00
ФулхэмНе начат
Брайтон
17:00
Вест ХэмНе начат
Вулверхэмптон
17:00
ЛестерНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Хоффенхайм
16:30
Боруссия ДНе начат
Вольфсбург
16:30
ФрайбургНе начат
Байер
16:30
АугсбургНе начат
Хольштайн
16:30
Боруссия МНе начат
Бавария
16:30
МайнцНе начат
Айнтрахт
19:30
РБ ЛейпцигНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Страсбург
18:00
Сент-ЭтьенНе начат
Гавр
20:00
МонакоНе начат
Лион
22:05
РеннНе начат

Кубок Англии

Новости
Кристал Пэлас
19:15
Астон ВиллаНе начат

Кубок Испании

Новости
Барселона
23:00
Реал МадридНе начат

Эдуард Сперцян прокомментировал победу "Краснодара" над "Динамо" Махачкала в 26-м туре РПЛ

Полузащитник "Краснодара" Эдуард Сперцян высказался о победе "горожан" над махачкалинским "Динамо" (3:2) в 26-м туре РПЛ
Фото: официальный сайт "Краснодара"
"Мы ждали достаточно тяжелую игру, где будет много борьбы, много длинных мячей. В целом справлялись. Конечно, концовка получилась нервной, но это обстоятельства. Слава богу, забрали три очень важных очка", - приводит слова Сперцяна "Матч ТВ".

"Быки" одержали победу в выездном матче в Махачкале благодаря отраженному пенальти на 90+11-й минуте. На 79-й минуте сам Сперцян не реализовал удар "с точки", а на 65-й минуте отличился с игры. "Краснодар" занимает первое место в турнирной таблице РПЛ с 58 очками. Отрыв от "Зенита", у которого остаётся матч в запасе, увеличился до пяти очков.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 2
  • Нравится
  • +2
  • Не нравится