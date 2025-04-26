Эдуард Сперцян прокомментировал победу "Краснодара" над "Динамо" Махачкала в 26-м туре РПЛ

"Мы ждали достаточно тяжелую игру, где будет много борьбы, много длинных мячей. В целом справлялись. Конечно, концовка получилась нервной, но это обстоятельства. Слава богу, забрали три очень важных очка", - приводит слова Сперцяна "Матч ТВ".
"Быки" одержали победу в выездном матче в Махачкале благодаря отраженному пенальти на 90+11-й минуте. На 79-й минуте сам Сперцян не реализовал удар "с точки", а на 65-й минуте отличился с игры. "Краснодар" занимает первое место в турнирной таблице РПЛ с 58 очками. Отрыв от "Зенита", у которого остаётся матч в запасе, увеличился до пяти очков.