- С вероятностью 99% Стас примет участие в следующей игре. У него вывих, худшего расклада удалось избежать. Можно сказать, повезло. Стас с высокой вероятностью будет в строю. Конкуренты могут не радоваться, - сказал Марат Sport 24.
Напомним, во вчерашнем матче между "Динамо" Махачкала и "Краснодаром" (2:3) Станислав Агкацев повредил палец на 90+11 минуте матче, когда отразил пенальти от Гамида Агаларова.
Благодаря этой победе, "Краснодар" продолжает лидировать в РПЛ с 58 очками. В следующем туре команда Мурада Мусаева на своем поле примет казанский "Рубин". Встреча состоится 3 мая.
Агент Агкацева: с вероятностью 99% Стас примет участие в следующей игре
Агент вратаря "Краснодара" Станислава Агкацева Марат Арчегов оценил вероятность участия вратаря в следующем матче "быков" повреждения пальца.
Фото: "Чемпионат"