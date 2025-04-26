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Личка - о Гладышеве: помню, как критиковал его после больших игр, когда он иногда убегал от борьбы

Главный тренер "Динамо" Москва Марцел Личка рассказал о прогрессе нападающего Ярослава Гладышева.
Фото: ФК "Динамо" Москва
- В начале сезона уже было видно, что у него начались изменения в ментальности, что он начинает показывать мужской футбол. Я помню, как критиковал его после больших игр, когда он иногда убегал от борьбы. Теперь же он выигрывает борьбу у Роши, Нино, Эраковича и других сильных защитников. В последний месяц он еще прибавил и очень нам помогает, - цитирует Личку пресс-служба "Динамо".

26 апреля в матче 26 тура между "Динамо" и "Зенитом" (1:1) Ярослав Гладышев отличился забитым голом в ворота петербуржцев и был признан лучшим игроком матча. В текущем сезоне нападающий бело-голубых провел 34 встречи во всех турнирах, забив 11 голов и отдав 5 голевых передач.

На данный момент "Динамо" занимает пятую строчку с 47 очками. В следующем туре - выездной матч с "Крыльями Советов". Встреча состоится 5 мая.

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