Николич - о победе над "Спартаком": была горячая игра, настоящее дерби. Очень важные три очка для ЦСКА

"Очень рад за команду. Здорово отыграли этот матч. Бились. Вообще не позволяли создавать голевые моменты. Я другое скажу: мы пропустили в этом календарном году только один гол с игры и еще три — с пенальти. Все молодцы. Была горячая игра, настоящее дерби. Очень важные три очка для нас", - приводит слова Николича "Матч ТВ".
ЦСКА 26 апреля проводил гостевой матч 26-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/25 с московским "Спартаком". Встреча завершилась победой "армейцев" со счётом 2:1. Благодаря этой победе команда Марко Николича набрала 51 очко и в турнирной таблице поднялась на третье место, опередив красно-белых, которые с 50-ю очками спустились на четвертую строчку.
В следующем туре ЦСКА 4 мая на выезде сыграет против грозненского "Ахмата". Начало встречи запланировано на 16:30 по московскому времени.