Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2024/25
Динамо
1 - 1 1 1
ЗенитЗавершен
Нижний Новгород
1 - 0 1 0
АхматЗавершен
Ростов
1 - 1 1 1
ЛокомотивЗавершен
Спартак
1 - 2 1 2
ЦСКАЗавершен

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2024/25
СКА-Хабаровск
1 - 2 1 2
ЕнисейЗавершен
Урал
2 - 5 2 5
БалтикаЗавершен
КАМАЗ
1 - 0 1 0
РодинаЗавершен
Чайка
0 - 2 0 2
СочиЗавершен

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Челси
1 - 0 1 0
ЭвертонЗавершен
Ньюкасл
3 - 0 3 0
ИпсвичЗавершен
Саутгемптон
1 - 2 1 2
ФулхэмЗавершен
Вулверхэмптон
3 - 0 3 0
ЛестерЗавершен
Брайтон
3 - 2 3 2
Вест ХэмЗавершен

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Хоффенхайм
2 - 3 2 3
Боруссия ДЗавершен
Вольфсбург
0 - 1 0 1
ФрайбургЗавершен
Байер
2 - 0 2 0
АугсбургЗавершен
Хольштайн
4 - 3 4 3
Боруссия МЗавершен
Бавария
3 - 0 3 0
МайнцЗавершен
Айнтрахт
4 - 0 4 0
РБ ЛейпцигЗавершен

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Страсбург
3 - 1 3 1
Сент-ЭтьенЗавершен
Гавр
1 - 1 1 1
МонакоЗавершен
Лион
4 - 1 4 1
Ренн2 тайм

Кубок Англии

Новости
Кристал Пэлас
3 - 0 3 0
Астон ВиллаЗавершен

Кубок Испании

Новости
Барселона
1 - 0 1 0
Реал Мадрид1 тайм

Николич - о победе над "Спартаком": была горячая игра, настоящее дерби. Очень важные три очка для ЦСКА

Главный тренер ЦСКА Марко Николич прокомментировал победу своей команды в матче 26-го тура РПЛ со "Спартаком" (2:1).
Фото: ПФК ЦСКА
"Очень рад за команду. Здорово отыграли этот матч. Бились. Вообще не позволяли создавать голевые моменты. Я другое скажу: мы пропустили в этом календарном году только один гол с игры и еще три — с пенальти. Все молодцы. Была горячая игра, настоящее дерби. Очень важные три очка для нас", - приводит слова Николича "Матч ТВ".

ЦСКА 26 апреля проводил гостевой матч 26-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/25 с московским "Спартаком". Встреча завершилась победой "армейцев" со счётом 2:1. Благодаря этой победе команда Марко Николича набрала 51 очко и в турнирной таблице поднялась на третье место, опередив красно-белых, которые с 50-ю очками спустились на четвертую строчку.

В следующем туре ЦСКА 4 мая на выезде сыграет против грозненского "Ахмата". Начало встречи запланировано на 16:30 по московскому времени.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 5
  • Нравится
  • -1
  • Не нравится