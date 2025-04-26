Файзуллаев - о споре с судьёй в матче "Спартак" - ЦСКА: все так делают, не только я

"Конечно, мне тоже свойственны эмоции на поле. Особенно в дерби. В таких матчах спорить с арбитром - это нормально. Все так делают, не только я. Это можно понять - эмоции, такое бывает в игре. Если кто-то вёл себя совсем неправильно, для этого есть судья - этого игрока накажут", - цитирует Файзуллаева "Чемпионат".
ЦСКА одержал победу над "Спартаком" (2:1) и опередил его в турнирной таблице за четыре тура до конца сезона. В активе красно-синих 51 набранное очко в 26 встречах. Лидирующий в чемпионской гонке "Краснодар" имеет в своём активе 58 очков, а занимающий вторую строчку "Зенит" - 54. "Спартак", в свою очередь, опустился на четвёртое место. У команды осталось 50 очков.