- Я всегда верил в себя и в то, что смогу забивать за ЦСКА в таких матчах, как дерби. Мои партнёры и тренер тоже верили в меня, оказывали поддержку, давали наставления. Это заставляет быть твёрдым духом, - сказал Сауль корреспонденту "Чемпионата".
Напомним, 26 апреля команда Марко Николича одержала победу над "Спартаком" со счетом 2:1. В составе красно-синих отличились Сауль Гуарирапа и Кристиан Бистрович, за красно-белый гол с пенальти забил Эсекьель Барко.
Благодаря этой победе, "армейцы" обошли "Спартак" и поднялись на третью строчку в чемпионате, имея в своем активе 51 очко в 26 матчах. В следующем туре ЦСКА на выезде сыграет с "Ахматом". Встреча состоится 4 мая.
Гуарирапа: я всегда верил в себя и в то, что смогу забивать за ЦСКА в таких матчах, как дерби
Форвард ЦСКА Сауль Гуарирапа оценил свою игру в победном матче со "Спартаком" (2:1) в 26-м туре РПЛ.
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