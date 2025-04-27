"Не думал, что смогу забить так красиво. Давайте попробуем номинировать его на премию Пушкаша", - цитирует Эсковаля "Матч ТВ".
Сегодня, 27-го апреля, тольяттинский "Акрон" сыграл на выезде вничью с подмосковными "Химками" в матче 26-го тура Российской Премьер-Лиги. Защитник тольяттинцев Жоау Эсковаль забил мяч в падении через себя и установил итоговый счет на табло - 2:2.
После 26-ти сыгранных туров "Акрон" располагается на 10-й строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 29-ю набранными очками.
Эсковаль - о голе в ворота "Химок": давайте номинируем его на премию Пушкаша
Защитник "Акрона" Жоау Эсковаль высказался о забитом мяче в ворота "Химок" (2:2).
Фото: Денис Бушковский / Матч ТВ