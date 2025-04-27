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Эсковаль - о голе в ворота "Химок": давайте номинируем его на премию Пушкаша

Защитник "Акрона" Жоау Эсковаль высказался о забитом мяче в ворота "Химок" (2:2).
Фото: Денис Бушковский / Матч ТВ
"Не думал, что смогу забить так красиво. Давайте попробуем номинировать его на премию Пушкаша", - цитирует Эсковаля "Матч ТВ".

Сегодня, 27-го апреля, тольяттинский "Акрон" сыграл на выезде вничью с подмосковными "Химками" в матче 26-го тура Российской Премьер-Лиги. Защитник тольяттинцев Жоау Эсковаль забил мяч в падении через себя и установил итоговый счет на табло - 2:2.

После 26-ти сыгранных туров "Акрон" располагается на 10-й строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 29-ю набранными очками.

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