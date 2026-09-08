Губерниев назвал главную угрозу для "Краснодара" на пути к чемпионству

Комментатор Дмитрий Губерниев считает, что лидерство "Краснодара" может сыграть против команды, если футболисты поверят в отсутствие реальной конкуренции в борьбе за золото РПЛ.

Фото: Андрей Шрамко / "Краснодар"

"Это может быть опасным ощущением для "Краснодара". Если они так посчитают, то чемпионат они не выиграют. А вот если они будут идти с такой же требовательностью к себе, с такой же уверенностью, таким же хладнокровием, тогда они выиграют чемпионат", — заявил Губерниев.