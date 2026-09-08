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Губерниев назвал главную угрозу для "Краснодара" на пути к чемпионству

Комментатор Дмитрий Губерниев считает, что лидерство "Краснодара" может сыграть против команды, если футболисты поверят в отсутствие реальной конкуренции в борьбе за золото РПЛ.
Фото: Андрей Шрамко / "Краснодар"
После семи туров "Краснодар" единолично возглавляет турнирную таблицу чемпионата России. Команда Мурада Мусаева набрала 19 очков, одержав шесть побед при одной ничьей, и пока не потерпела ни одного поражения.

Губерниев предупредил, что уверенный старт не должен создавать у футболистов ощущение, будто чемпионская гонка уже складывается в их пользу.

"Это может быть опасным ощущением для "Краснодара". Если они так посчитают, то чемпионат они не выиграют. А вот если они будут идти с такой же требовательностью к себе, с такой же уверенностью, таким же хладнокровием, тогда они выиграют чемпионат", — заявил Губерниев.

Ближайшим преследователем "Краснодара" остается ЦСКА, который набрал 15 очков и отстает от лидера на четыре балла. На третьей позиции располагается московское "Динамо" с 13 очками.

Источник: "Матч ТВ"

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