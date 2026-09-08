Как сообщает источник, нижегородский клуб получил предложение от "Акрона" и в ближайшее время должен определиться с будущим молодого футболиста. Детали возможной сделки не раскрываются.
Сидоренко защищает цвета "Нижнего Новгорода" с января 2026 года. За это время полузащитник провел шесть матчей за команду и пока не отметился результативными действиями.
Действующий контракт 19-летнего игрока рассчитан до лета 2029 года. Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в €250 тыс.
Источник: "СЭ"
"Акрон" нацелился на 19-летнего таланта "Нижнего Новгорода" - источник
По информации СМИ, "Акрон" сделал предложение "Нижнему Новгороду" по трансферу 19-летнего полузащитника Артема Сидоренко.
Фото: ФК "Пари Нижний Новгород"