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"Акрон" нацелился на 19-летнего таланта "Нижнего Новгорода" - источник

По информации СМИ, "Акрон" сделал предложение "Нижнему Новгороду" по трансферу 19-летнего полузащитника Артема Сидоренко.
Фото: ФК "Пари Нижний Новгород"
Как сообщает источник, нижегородский клуб получил предложение от "Акрона" и в ближайшее время должен определиться с будущим молодого футболиста. Детали возможной сделки не раскрываются.

Сидоренко защищает цвета "Нижнего Новгорода" с января 2026 года. За это время полузащитник провел шесть матчей за команду и пока не отметился результативными действиями.

Действующий контракт 19-летнего игрока рассчитан до лета 2029 года. Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в €250 тыс.

Источник: "СЭ"

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