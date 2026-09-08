Слуцкий допустил паузу в тренерской карьере: есть высокий уровень утомления

Леонид Слуцкий признался, что накопил усталость от тренерской работы и теперь готов вернуться к ней только ради действительно интересного вызова.

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"Точно не буду сидеть и бросаться на первое попавшееся предложение. Очень спокоен в этом плане. Если не будет вызова, то сделаю упор на медийную составляющую. Я в том возрасте и статусе, когда максимально избирателен", — добавил специалист.