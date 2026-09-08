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Слуцкий допустил паузу в тренерской карьере: есть высокий уровень утомления

Леонид Слуцкий признался, что накопил усталость от тренерской работы и теперь готов вернуться к ней только ради действительно интересного вызова.
Фото: CSL China
55-летний специалист не исключил, что после ухода из "Шанхай Шэньхуа" возьмет продолжительную паузу. При этом объявлять о завершении тренерской карьеры Слуцкий пока не собирается.

"Точно не буду говорить, что я завершаю тренерскую карьеру, но накопился высокий уровень утомления. Это нормально, когда тренер выгорает. Куча российских тренеров через это прошли. И уж тем более это частое явление для топовых специалистов", — заявил Слуцкий.
По словам тренера, в ближайшее время он намерен уделить больше внимания работе в медиа. Возвращение на тренерский мостик возможно, если поступит предложение, которое заинтересует его с профессиональной точки зрения.

"Точно не буду сидеть и бросаться на первое попавшееся предложение. Очень спокоен в этом плане. Если не будет вызова, то сделаю упор на медийную составляющую. Я в том возрасте и статусе, когда максимально избирателен", — добавил специалист.

За карьеру Слуцкий работал в России, Англии, Нидерландах и Китае, а также возглавлял сборную России.

Источник: "СЭ"

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