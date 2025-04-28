«По матчу «Спартак» — ЦСКА: массовое скандирование зрителями ЦСКА ненормативной лексики. Николич систематически выходил за пределы техзоны, Пьянич на 90-й минуте вышел из техзоны на поле.
Рассмотрим поведение Станковича, он неоднократно выходил за пределы техзоны. Массовое скандирование ненормативной и оскорбительной лексики болельщиками «Спартака». На 90-й минуте с трибуны C болельщики «Спартака» бросили пластиковую бутылку. Рассмотрим неподобающее поведение «Спартака» и ЦСКА», — заявил Григорьянц «Матч ТВ».
26 апреля «Спартак» и ЦСКА встретились на стадионе «Лукойл Арена» в рамках 26-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/25. Победу одержали «армейцы» — 2:1.
После этой игры «Спартак» с 50 очками опустился на четвёртое место, уступив третью строчку ЦСКА с 51 очком. Красно-белые теперь отстают от второго места, которое занимает «Зенит», на 4 очка, а от первого, принадлежащего «Краснодару», — на 8.
КДК РФС рассмотрит неподобающее поведение тренеров и болельщиков "Спартака" и ЦСКА
Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза проведет проверку поведения главных тренеров и болельщиков ЦСКА и «Спартака» в матче 26-го тура РПЛ.
Фото: ФК "Спартак"