Агент Сафонов: над Гуарирапой в ЦСКА вся страна смеялась, а он почти один "Спартак" порвал

"Пока никакого мнения о Гарсии не сложилось. Адаптация его затянулась. За такие деньги футболист должен иначе стрелять. По тому же Солари тоже непонятно. Надо смотреть, сразу не сказать. Вон над Гуарирапой в ЦСКА тоже вся страна смеялась, а он почти один "Спартак" порвал в прошлом матче. Посмотрим, что будет в последних матчах. Может, они так стрельнут, что все будем офигевать", - приводит слова Сафонова Legalbet.
Вингер Пабло Солари был куплен "Спартаком" у аргентинского "Ривер Плейт" в феврале 2025 года за 10 миллионов евро. После перехода он сыграл в 9 матчах, забил 1 гол, отдал 2 голевые передачи, получил 4 желтые карточки.
Нападающий Ливай Гарсия был куплен "Спартаком" у греческого АЕКа в феврале 2025 года за 18,7 миллионов евро. После перехода он принял участие в 10 официальных матчах, но результативными действиями не отметился.