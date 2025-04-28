«Я думаю, что ЦСКА не сможет выдать такую же игру, как несколько дней назад со «Спартаком». Армейцы тогда выложились полностью. Они потратили много сил, и опустошены морально. Не смогут они сейчас настроиться на такую же игру, как со «Спартаком». Поэтому, скорее всего, в первом полуфинальном матче ЦСКА проиграет. Думаю, «Зенит» победит со счетом 2:1 или около того», — заявил Пономарев «Матч ТВ».
Напомним, что 26 апреля «Спартак» и ЦСКА встретились на стадионе «Лукойл Арена» в рамках 26-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/25. Победу одержали «армейцы» — 2:1.
Завтра, 30 апреля, ЦСКА встретится с «Зенитом» в первом матче финала Пути РПЛ Кубка России. Игра пройдет в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена». Ответный матч состоится 14 мая в Москве, на «ВЭБ Арене».
Пономарев: ЦСКА не сможет выдать такую же игру против "Зенита", как со "Спартаком"
Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарев считает, что армейцы не смогут показать тот же уровень в полуфинале Кубка России, что и в дерби с «Спартаком».
Фото: ФК ЦСКА