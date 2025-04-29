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Бабаев - о работе VAR в матче со "Спартаком": инструмент, который должен помогать, навредил

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев поделился своим мнением о работе VAR в матче 26-го тура РПЛ с московским "Спартаком".
Фото: ПФК ЦСКА
"Немного расстроила работа VAR. На мой взгляд, это помощник, который помогает главному арбитру в случае очевидной ошибки не допустить несправедливости. А когда VAR превращается в кнопку, которую хочется нажать, чтобы показать всем свою значимость… Конечно, вопросы остались. Просто обидно, что инструмент, который должен помогать, не помог, а даже навредил", - приводит слова Бабаева "Матч ТВ".

Московский "Спартак" и ЦСКА встретились друг с другом в минувшую субботу, 26 апреля, в рамках 26-го тура чемпионата России по футболу сезона-2024/25. Матч завершился победой "армейцев" со счётом 2:1. У гостей отличились Гуарирапа и Бистрович, а единственный гол у красно-белых забил Барко.

Встречу обслуживала судейская бригада во главе с Кириллом Левниковым, а в роли VAR работал Артём Любимов.

Благодаря этой победе ЦСКА набрал 51 очко и в турнирной таблице обошёл "Спартак", у которого в активе осталось 50 очков.

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