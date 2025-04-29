"Второй пропущенный гол… Два дня показывали это команде на тренировках, постоянно говорили, но, видимо, недостаточно. Мы 100 раз показывали на видео этот момент. Этот гол решил судьбу, это больно", - цитирует Личку "Чемпионат".
Матч между московскими "Спартаком" и "Динамо" в рамках второго этапа полуфинала Пути регионов Кубка России состоялся сегодня, 29 апреля. Встреча прошла на "Лукойл Арене" и завершилась победой хозяев поля со счетом 2:1. Забитыми мячами отметились нападающие Маркиньос и Ливай Гарсия, а также автогол на свой счет записал защитник Даниил Денисов. Таким образов команда Марцела Лички завершает выступление на турнире.
Личка - о втором пропущенном мяче: два дня показывали это команде на тренировках. Видимо, недостаточно
Главный тренер "Динамо" Марцел Личка высказался после поражения от "Спартака" в матче второго этапа 1/2 финала Пути регионов Кубка России (1:2).
Фото: ФК "Динамо"