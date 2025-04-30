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Галактионов - о вылете "Локомотива" из Кубка России: мы разочарованы результатом матча и нашей игрой

Главный тренер московского "Локомотива" Михаил Галактионов прокомментировал поражение своей команды в матче Кубка России с "Ростовом" (0:2).
Фото: ФК "Ростов"
"Я прошу понять нас правильно. Пресс-конференция не будет долгой. Мы разочарованы результатом матча и нашей игрой. Она у нас не получилась, команда переживает. Хочется на этом закончить, будем кратки", - приводит слова Галактионова "Матч ТВ".

Московский "Локомотив" 30 апреля на своем поле в рамках второго этапа 1/2 финала Пути регионов Кубка России сезона-2024/25 встречался с "Ростовом". Матч завершился победой южан со счётом 2:0. Тем самым, "железнодорожники" прекратили участие в турнире.

Ранее в СМИ появлялась информация о том, что в случае поражения "Ростову" главный тренер "Локомотива" Михаил Галактионов будет отправлен в отставку.

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