"Я прошу понять нас правильно. Пресс-конференция не будет долгой. Мы разочарованы результатом матча и нашей игрой. Она у нас не получилась, команда переживает. Хочется на этом закончить, будем кратки", - приводит слова Галактионова "Матч ТВ".
Московский "Локомотив" 30 апреля на своем поле в рамках второго этапа 1/2 финала Пути регионов Кубка России сезона-2024/25 встречался с "Ростовом". Матч завершился победой южан со счётом 2:0. Тем самым, "железнодорожники" прекратили участие в турнире.
Ранее в СМИ появлялась информация о том, что в случае поражения "Ростову" главный тренер "Локомотива" Михаил Галактионов будет отправлен в отставку.
Галактионов - о вылете "Локомотива" из Кубка России: мы разочарованы результатом матча и нашей игрой
Главный тренер московского "Локомотива" Михаил Галактионов прокомментировал поражение своей команды в матче Кубка России с "Ростовом" (0:2).
Фото: ФК "Ростов"