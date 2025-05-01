- Окончательное решение по Гуарирапе будет принято через несколько недель, сейчас мы не хотим подобными переговорными процессами и заявлениями в СМИ мешать команде на решающем важнейшем отрезке сезона. Мы вместе приняли это решение.
22-летний центральный нападающий Сауль Гуарирапа выступает за московский ЦСКА на правах аренды до конца нынешнего сезона. Права на венесуэльского центрфорварда принадлежат "Сочи", контракт с которым действует до 30 июня 2028 года. На счтеу футболиста три желтых карточки и три забитых мяча в 25 матчах за "армейцев" в чемпионате и Кубке России.
Источник: ТАСС
В ЦСКА сообщили, когда будет принято решение о будущем нападающего Гуарирапы
Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал будущее арендованного у "Сочи" форварда Сауля Гуарирапы.
Фото: ПФК ЦСКА