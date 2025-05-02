"Каждая команда решает свои задачи: у "Пари НН" — свои задачи, у нас — свои. Концовка чемпионата всегда напряженная. Каждая команда борется за положительный результат. Касаемо "Пари НН", естественно, мы это прекрасно понимаем. Все последние матчи складываются непросто для всех клубов. И в воскресенье нас ждет тоже, я думаю, напряженная игра. Нам нужно побеждать, и мы с этим настроем и готовимся к матчу", - приводит слова Семака официальный сайт ФК "Зенит".
Петербургский "Зенит" в ближайшее воскресенье, 4 мая, на своём поле в рамках 27-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/25 с нижегородским "Пари НН". Начало встречи, которая пройдёт в Санкт-Петербурге на стадионе "Газпром Арена", запланировано на 19:30 по московскому времени. Матч будет обслуживать судейская бригада во главе с Сергеем Семаком.
После 27-го тура РПЛ "Зенит" с 54 очками занимает второе место в турнирной таблице, а "Пари НН" с 23 очками располагается на тринадцатой строчке.
Тренер "Зенита" Семак поделился ожиданиями от предстоящего матча с "Пари НН"
Главный тренер "Зенита" Сергей Семак поделился своими ожиданиями от предстоящего матча 27-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/25 с нижегородским "Пари НН".
Фото: ФК "Зенит"