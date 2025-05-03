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Гендиректор "Динамо": если легионеры захотят получить гражданство, мы рассмотрим такой запрос

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров прокомментировал возможность получения российского гражданства иностранными игроками команды.
Фото: ФК "Динамо"
«Честно, об этом не думал, поэтому мне сложно ответить. Если кто-то изъявит желание получить гражданство, будем рассматривать этот вопрос. Но мы рассматриваем этих футболистов прежде всего как иностранцев. И все ограничения, которые существуют в регламентах РФС, мы соблюдаем», — заявил Пивоваров «РБ Спорт».

В текущем сезоне в топ-10 игроков «Динамо» по количеству минут, проведенных на поле, входят семь иностранцев: бразилец Бителло, парагвайцы Бальбуена и Фернандес, колумбиец Хорхе Карраскаль, уругваец Николас Маричаль, мексиканец Луис Чавес и израильтянин Эли Даса.

После 26 туров «Динамо» занимает пятую строчку в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 47 очков.

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