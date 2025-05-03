"Идёт борьба в пределах правил между защитником и нападающим. Да, защитник попал рукой по мячу, но главное, что игрок "Рубина" упал. Если бы он остался на ногах, если бы мог продолжить движение вперёд – мы могли бы говорить об удалении Тормены. Но игрок "Рубина" уже потерял равновесие и продолжить движение дальше не мог. Поэтому Левников сохранил своё первоначальное решение в силе – и его можно только поддержать", - приводит слова Федотова "Чемпионат".
Описываемый эпизод случился на 14-й минуте матча 27-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/25 между "Краснодаром" и казанским "Рубином". Защитник "быков" Витор Тормена сыграл рукой в результате единоборства с нападающем гостей Мирлинда Даку, который приблизился к углу штрафной "Краснодара".
Главный арбитр встречи Кирилл Левников первоначально показал 29-летнему бразильцу жёлтую карточку. Затем его позвали посмотреть повтор эпизода на мониторе на предмет возможного удаления игрока, но судья оставил в силе своё первоначальное решение.
Отметим, что после этого Тормена на 40 минуте забил гол, сделав счёт в матче 2:0 в пользу "Краснодара".
Экс-арбитр Федотов объяснил, почему судья не удалил Тормену в матче "Краснодара" с "Рубином"
Бывший судья РПЛ Игорь Федотов объяснил, почему защитника "Краснодара" Витора Тормену не удалили в первом тайме матча 27-го тура РПЛ с казанским "Рубином".
Фото: ФК "Краснодар"