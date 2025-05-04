"Тяжело "Спартаку" побеждать, когда судья не помогает. Когда судит то, что есть, оказывается, что даже команду, идущую на последнем месте, невозможно обыграть. Поэтому "Спартаку" надо делать выводы. Дорогие покупки не срабатывают, и без помощи извне команда не такая уж боеспособная", - приводит слова Червиченко Metaratings.
4 мая московский "Спартак" в гостях в рамках 27-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/25 встречался с воронежским "Факелом". Встреча завершилась вничью со счётом 0:0. Отметим, что красно-белые играли в меньшинстве с 25 минуты, когда прямую красную карточку получил защитник команды Руслан Литвинов.
Благодаря этому результату "Спартак" набрал 51 очко, но при этом потерял шансы на завоевание золотых медалей чемпионата России по итогам сезона-2024/25.
Червиченко: когда арбитр судит то, что есть, "Спартаку" невозможно обыграть даже команду с последнего места
Бывший президент "Спартака" Андрей Червиченко высказался о матче 27-го тура РПЛ между "Факелом" и "Спартаком", который завершился вничью 0:0.
Фото: ФК "Спартак"