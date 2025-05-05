«Я не вижу хороших защитников ни в одной команде нашей страны. Все говорят про ЦСКА. Да, у них поинтереснее, они меньше допускают моментов, пропускают голов, но всё равно у них средненькие игроки», — заявил Ловчев «Матч ТВ».
В текущем сезоне меньше всего пропущенных мячей у «Зенита». После 27 туров они пропустили 18 мячей. На втором месте по этому показателю идет ЦСКА с 19 пропущенными мячами. Тройку замыкает «Краснодар» с 21 пропущенным мячом.
Первая тройка в РПЛ состоит из тех же команд, которые меньше всего пропускают: «Краснодар» лидирует с 61 очком, за ним следует «Зенит» с 57 очками, а на третьем месте расположился ЦСКА с 52 очками.
Ловчев: не вижу хороших защитников ни в одной команде нашей страны
Бывший игрок московского «Спартака» Евгений Ловчев заявил, что не видит высококлассных защитников в составах российских команд.
Фото: ФК ЦСКА