«Станкович внушил спартаковцам, что они могут бороться за чемпионство. Это делает ему честь. На самом деле было давно понятно, что они не станут чемпионами. У них нет нормальных крайних защитников, позиция опорного полузащитника тоже страдает — Умяров нестабилен. Если летом усилят позиции Умярова и Денисова, то будут бороться за чемпионство в следующем сезоне», — заявил Попов «Матч ТВ».
В 27-м туре Российской Премьер-Лиги сезона-2024/25 московский «Спартак» сыграл вничью с воронежским «Факелом» (0:0). После этого результата красно-белые потеряли математические шансы на то, чтобы в текущем сезоне завоевать золотые медали чемпионата России — с 51 очком они располагаются на четвёртом месте в турнирной таблице.
Напомним, «Спартак» в последний раз становился чемпионом России в сезоне-2016/17.
Попов: у "Спартака" не было шансов на титул — нет нормальных крайних защитников, позиция опорника тоже страдает
Экс-игрок «Рубина» Алексей Попов заявил, что не удивлён тем, что «Спартак» лишился шансов на золото в текущем сезоне.
Фото: ФК "Спартак"