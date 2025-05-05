«Что касается чемпионата, то да, это полный провал. Да, был хороший отрезок, но у «Спартака» до сих пор нет четкого основного состава, многие решения по ходу матчей вызывают недоумение. Как будто тренерский штаб, включая главного тренера, иногда не понимают, что делают! Не сказать, что игроки прибавляют индивидуально или как команда в целом, есть сомнения! Потрачены огромные средства, но не на позиции, которые нуждались в усилении, поэтому до сих пор нет баланса. Только победа в Кубке может сгладить этот сезон, но надо еще пройти «Ростов». Ощущения, что «Спартак» легко в финал точно не выйдет», — заявил Корнеев «СЭ».
В 27-м туре Российской Премьер-Лиги сезона-2024/25 московский «Спартак» сыграл вничью с воронежским «Факелом» (0:0). После этого результата красно-белые потеряли математические шансы на то, чтобы в текущем сезоне завоевать золотые медали чемпионата России — с 51 очком они располагаются на четвёртом месте в турнирной таблице.
В течение зимнего трансферного окна «Спартак» пополнился тремя игроками. Среди них: нападающий Ливай Гарсия из АЕКа, трансфер которого обошелся в 18,7 миллиона евро, вингер Пабло Солари из «Ривер Плейта», стоимость которого составила 10 миллионов, и вратарь Илья Помазун из ЦСКА, перешедший за 1,5 миллиона.
Корнеев: у "Спартака" до сих пор нет четкого основного состава. Полный провал в РПЛ
Бывший спортивный директор петербургского «Зенита» Игорь Корнеев раскритиковал выступление «Спартака» в текущем сезоне РПЛ.
Фото: ФК "Спартак"