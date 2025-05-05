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Семин назвал условия, при которых "Локомотив" сможет снова стать чемпионом

Экс-наставник «Локомотива» Юрий Семин высказал мнение о перспективах московского клуба в борьбе за чемпионство.
Фото: ФК "Локомотив"
«Когда «Локомотив» может снова стать чемпионом? Когда в клубе будут сильные руководители, когда будут футболисты очень высокого уровня. Тогда они и станут чемпионами. Вот и все», — отметил Семин «СЭ».

Последний чемпионский титул «Локомотив» завоевал в сезоне-2017/18. Тогда команду тренировал Юрий Семин.

В текущем сезоне после 27 туров «Локомотив» занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 46 очков.

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