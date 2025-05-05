Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2024/25
Крылья Советов
18:30
ДинамоНе начат

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Кристал Пэлас
22:00
Ноттингем ФорестНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Жирона
22:00
МальоркаНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2024/25
Дженоа
21:45
МиланНе начат

Мостовой назвал четыре клуба РПЛ, которым пригодился бы Даку

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой заявил, что нескольким топ-клубам РПЛ пригодился бы нападающий "Рубина" Мирлинд Даку.
Фото: ФК "Рубин"
"Даку однозначно будет трансферной целью многих команд в России. Он легко бы пригодился ЦСКА, "Спартаку", "Динамо", "Локомотиву", - сказал Мостовой "РБ Спорт".

Даку второй сезон подряд забивает 10 и более голов за "Рубин" в чемпионате России. В нынешнем розыгрыше РПЛ форвард отличился 11 раз. В прошлое летнее трансферное окно албанца связывали с возможным трансфером в "Спартак" и "Краснодар".

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 2
  • Нравится
  • -2
  • Не нравится