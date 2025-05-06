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Дуглас Сантос: "Зениту" стоит быть хладнокровнее

Защитник "Зенита" Дуглас Сантос прокомментировал волевую победу над "Пари НН" в 27-м туре РПЛ.
Фото: ФК "Зенит"
"Эмоции были изначально, мы действительно очень хотели победить. Но иногда бывает, что такие вещи в какой?то степени мешают. "Зениту" в каких?то ситуациях стоит быть хладнокровнее", - сказал Дуглас Сантос "Матч ТВ".

В воскресенье, 4 мая, "Зенит" обыграл "Пари НН" со счетом 2:1, отыгравшись по ходу встречи с 0:1. Петербургская команда за три тура до конца чемпионата отстает от лидирующего "Краснодара" на четыре очка. Следующий матч сине-бело-голубые проведут 10 мая в Махачкале с "Динамо".

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