Марио Фернандес: даже не думаю завершать карьеру, нахожусь в поиске новой команды

"Я нахожусь в поиске новой команды и вернусь на поле, если на то будет воля божья. Даже не думаю завершать карьеру. Я в порядке, усердно тренируюсь и чувствую в себе силы еще поиграть", - цитирует Фернандеса "Чемпионат".
Марио Фернандес, играющий на позиции защитника, выступал за московский ЦСКА с 2012 по 2022 год. После паузы в профессиональной карьере футболист защищал цвета бразильского "Интернасьонала", а также петербургского "Зенита". Летом 2024 года Фернандес покинул состав сине-бело-голубых и до сих пор находится без клуба. В сентябре ему исполнится 35 лет.