"Мне об этом ничего не известно. Мы сконцентрированы исключительно на "Спартаке", - передает слова агента "СЭ".
Напомним, ранее сообщалось о том, что центральный защитник московского "Спартака" Мьенти Абена может вернуться этим летом в "Слован".
Абена выступает за красно-белых с лета прошлого года. Контракт игрока рассчитан до июня 2026 года. В этом сезоне 30-летний футболист принял участие в 12 матчах за столичную команду, в которых не отличился голевыми действиями.
Агент Абены прокомментировал информацию о возможном переходе из "Спартака" в "Слован"
Агент защитника "Спартака" Мьенти Абены Менно Грунвельд отреагировал на слухи о возможном трансфере игрока в "Слован".
Фото: ФК "Спартак"