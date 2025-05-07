«Глушенкова то в одном месте используют, то в другом. Все равно приоритет бразильцы. Даже если бы ему было комфортнее справа, играть там будет другой. Не думаю, что Максим стать лидером на долгие годы. Тяжело держать каждый год держать уровень. Конкуренция высокая», — заявил Быстров «РБ Спорт».
В текущем сезоне Глушенков провел на поле 24 матча в составе «Зенита» во всех турнирах, в которых отметился 11 голами и пятью результативными передачами.
Глушенков присоединился к «Зениту» летом 2024 года, перейдя из «Локомотива» за 6,3 миллиона евро. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2028 года с возможностью продления еще на один год. По данным Transfermarkt, текущая рыночная стоимость 25-летнего игрока составляет 15 миллионов евро.
Быстров — о Глушенкове: тяжело стать лидером "Зенита", приоритет у бразильцев
Экс-футболист «Зенита» Владимир Быстров поделился мнением о положении Максима Глушенкова в составе петербургской команды.
Фото: ФК "Зенит"