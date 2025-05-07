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Черышев: не знаю, бывает ли такое, но "Зенит" может премировать соперников "Краснодара"

Российский тренер Дмитрий Черышев предположил, что "Зенит" может начать премировать соперников "Краснодара" ради завоевания чемпионства в РПЛ.
Фото: ФК "Шинник"
"Я уверен, что питерцы будут бороться до конца. Не знаю, бывает такое или нет, но они могут премировать соперников. Я просто рассуждаю", - сказал Черышев "Чемпионату".

После 27 туров "Зенит" отстает от лидирующего "Краснодара" на четыре очка. Командам осталось провести по три матча. Петербуржцы до конца сезона сыграют с "Динамо" Махачкала, "Ростовом" и "Ахматом". В соперниках "быков" - ЦСКА, "Оренбург" и московское "Динамо".

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