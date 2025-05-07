В Турции сообщили о согласии "Бешикташа" продать Жедсона в "Спартак" за 30 млн евро

Турецкие СМИ заявили о готовности "Бешикташа" продать полузащитник Жедсона Фернандеша в московский " Спартак ".

Фото: ФК "Бешикташ"

По данным издания T?rkiye Gazetesi, трансфер футболиста клуб оценивает в 30 млн евро. Турки готовы продать бразильца уже в летнее трансферное окно. Высокая цена связана с тем, что некоторую часть с заработанной суммы придется отдать прежнему клубу Фернандеша.



В зимнее трансферное окно красно?белые предлагали за Жедсона 25 млн евро, но сделка не состоялась.



В нынешнем сезоне 26?летний бразилец забил 11 мячей и отдал 2 ассиста в 46 матчах за "Бешикташ" во всех турнирах.