"Как я понимаю, у Джонатана долгосрочный контракт. Так что мы работаем с ним. Мы в команде не думаем о том, кто будет тренером в следующем сезоне", - цитирует Голенкова "Матч ТВ".
Напомним, что Валерий Карпин покинул пост главного тренера "Ростова" в конце февраля этого года, специалист продолжает занимать аналогичную должность в сборной России. Место Валерия Карпина в клубе занял Джонатан Альба, который ранее входил в тренерский штаб Валерия Карпина.
После 27-ми сыгранных туров ростовчане располагаются на 8-й строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 38-ю набранными очками в своем активе.
Голенков: мы в команде не думаем о том, кто будет главным тренером "Ростова" в следующем сезоне
Нападающий "Ростова" Егор Голенков высказался о возможной отставке Джонатана Альбы.
Фото: ФК "Ростов"