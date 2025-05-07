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Гранат объяснил, с чем связана плохая игра "Спартака" весной

Экс-игрок сборной России Владимир Гранат объяснил, с чем связана плохая игра московского "Спартака" в весенней части сезона.
Фото: ФК "Спартак"
"Мне кажется, плохая игра "Спартака" весной связана с чехардой в составе. Это, конечно, исходит от главного тренера. Но мне непонятна частая ротация стартового состава", - цитирует Граната "Чемпионат".

После 27-ми сыгранных туров московский "Спартак" занимает четвертое место в турнирной таблице российского чемпионата с 51-м набранным очком. В 28-м туре Российской Премьер-Лиги красно-белые сыграют на выезде с московским "Динамо". "Спартак" потерял математические шансы на чемпионство в РПЛ в этом сезоне.

Напомним, что команда Деяна Станковича примет на своем поле "Ростов" в финале Пути регионов Кубка России.

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