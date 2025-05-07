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Магкеев отложил контрактные вопросы с "Пари НН" до конца сезона

Агент Александр Клюев сообщил, что они с его клиентом защитником "Пари НН" Станиславом Магкеевым отложили контрактные вопросы до конца сезона.
Фото: ФК "Пари НН"
"Сезон закончится, мы обсудим со Стасом будущее и примем решение. Предлагал ли клуб новый контракт? Добавить больше нечего", — сказал Клюев Metaratings.

Магкеев является футболистом "Пари НН" с июня и провел за команду 18 матчей во всех турнирах. Его контракт истекает в конце сезона. Ранее защитник выступал за московский "Локомотив".

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