Магкеев отложил контрактные вопросы с "Пари НН" до конца сезона

Агент Александр Клюев сообщил, что они с его клиентом защитником "Пари НН" Станиславом Магкеевым отложили контрактные вопросы до конца сезона.

Фото: ФК "Пари НН"





Магкеев является футболистом "Пари НН" с июня и провел за команду 18 матчей во всех турнирах. Его контракт истекает в конце сезона. Ранее защитник выступал за московский " "Сезон закончится, мы обсудим со Стасом будущее и примем решение. Предлагал ли клуб новый контракт? Добавить больше нечего", — сказал Клюев Metaratings Магкеев является футболистом "Пари НН" с июня и провел за команду 18 матчей во всех турнирах. Его контракт истекает в конце сезона. Ранее защитник выступал за московский " Локомотив ".