"Хочу играть в футбол. Сколько? Как мне говорят старшие товарищи: "Пока колени не сотрутся, играй в футбол". Я планирую так делать", - цитирует Кухарчука "Матч ТВ".
На данный момент Илья Кухарчук выступает за волгоградский "Ротор" на правах аренды - у футболиста есть действующий контракт с "Пари НН". Ранее нападающий выступал за подмосковные "Химки", "Томь", ярославский "Шинник", "Анжи", московское "Торпедо", "Урал" и "Рубин". Всего на счету Кухарчука 95 матчей в Российской Премьер-Лиге, 16 забитых мячей и 13 голевых передач. В августе футболисту исполнится 35 лет.
Кухарчук: планирую играть в футбол, пока колени не сотрутся
Нападающий Илья Кухарчук рассказал, до какого момента планирует продолжать играть в футбол.
Фото: ФК "Ротор"