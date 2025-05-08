- Я не удивлюсь, если "Зенит" где-то потеряет очки. Хотя не самые грозные соперники впереди, но даже по матчу с "Пари НН" видно - "Зенит" далёк от своих лучших кондиций, - передаёт слова Дьякова Metaratings.ru.
"Зенит" из Санкт-Петербурга за три тура до завершения национального первенства занимает в турнирной таблице второе место. Сине-бело-голубые набрали 57 очков в 27 матчах и отстают на 4 очка от лидирующего "Краснодара", имея преимущество по личным встречам в случае равенства очков.
В домашнем матче 27 тура РПЛ "Зенит" одержал волевую победу со счётом 2:1 над ведущим борьбу за выживание "Пари НН". Команда Сергея Семака с 14-й до 54-й минуты уступала в счёте и забила победный гол на 83-й минуте.
Дьяков: "Зенит" далёк от лучших кондиций, даже по матчу с "Пари НН" видно. Не удивлюсь, если где-то потеряет очки
Экс-защитник "Динамо" Виталий Дьяков оценил текущую форму петербургского "Зенита" за три тура до финиша сезона в РПЛ.
Фото: ФК "Зенит"