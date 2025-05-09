«Я понимаю Семака. Иногда тренер доверяет каким-то своим ощущениям, понимает, как может сложиться второй тайм. Думаю, что в этот раз, наверное, сработало. Такое бывает у каждого тренера. Помощники могут говорить: «Надо менять». Но в итоге главный тренер оставляет футболиста и он приносит результат вопреки. Наверное, этот тот самый случай. Семак доверился Соболеву и он забил. Можно ли теперь сказать, что трансфер Соболева в «Зенит» оправдался? Наверное, рано об этом говорить. Все еще впереди», — заявил Гунько «РБ Спорт».
4 мая петербургский «Зенит» на своём поле проводил матч 27-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/25 с нижегородским «Пари НН». В этой встрече Александру Соболеву удалось оформить дубль, который позволил петербургскому клубу одержать победу со счётом 2:1.
Александр Соболев перешёл из «Спартака» в «Зенит» в августе 2024 года, заплатив 10 миллионов евро. В текущем сезоне он провёл 21 матч в Российской Премьер-Лиге, забив три гола и отдав одну голевую передачу. В Кубке же он сыграл 7 матчей, в которых забил 3 гола и сделал 1 ассист.
Его контракт с клубом действует до 30 июня 2027 года. Согласно Transfermarkt, текущая рыночная стоимость 28-летнего нападающего составляет 6 миллионов евро.
Гунько — о дубле Соболеве: можно ли теперь сказать, что трансфер оправдался? Все еще впереди
Бывший тренер «Спартака» Дмитрий Гунько прокомментировал решение Семака оставить Александра Соболева на поле в матче с «Пари НН».
Фото: ФК "Зенит"