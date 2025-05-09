- Еще рано приписывать чемпионство "Краснодару". Впереди у "быков" очень сложные матчи. Проблемы «Краснодара» начнутся в матче с ЦСКА, а потом затрясет. С "Динамо" тоже могут потерять очки, а "Зенит" будет этими шансами пользоваться, - сказал Мостовой "РБ Спорт".
На данный момент команда Мурада Мусаева является лидером Российской Премьер-Лиги, имея в своем активе 61 очков. Отрыв от "Зенита" составляет 4 балла. До конца чемпионата осталось 3 матча. В 28 туре "быки" на выезде сыграют с ЦСКА. Встреча состоится 10 мая в 19:30. В последних двух турах южанам предстоит сыграть с "Оренбургом" и "Динамо" Москва.
Мостовой: проблемы "Краснодара" начнутся в матче с ЦСКА, а потом затрясет
Бывший футболист сборной России Александр Мостовой высказался о предстоящих матчах "Краснодара".
Фото: ФК "Краснодар"